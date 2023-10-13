Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В парке «Остров мечты» прокомментировали инцидент с гостем, впавшим в кому на аттракционе

В «Острове мечты» заявили, что у впавшего в кому гостя были проблемы с сердцем

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В пресс-службе московского парка развлечений «Остров мечты» заявили «Газете.Ru», что у посетителя, впавшего в кому во время катания на аттракционе, были проблемы с сердцем. Там отметили, что сам аттракцион полностью исправен, а гостю оказал помощь дежурный врач парка.

«По данным прибывшей на место бригады скорой помощи, у посетителя аттракциона были зафиксированы проблемы с сердцем. Первую помощь гостю оказывал дежурный врач парка, затем посетителя, находившегося в сознании, забрала бригада скорой помощи. Все действия происходили согласно должностным инструкциям персонала, требованиям безопасности и охраны, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Нареканий к состоянию гостя, покидавшего парк, не было. Ситуация не связана с деятельностью парка развлечений. Данный аттракцион полностью исправен, должным способом сертифицирован и поставлен на государственный учет в соответствии с действующим законодательством», — сказали там.

Как сообщал Life со ссылкой на Shot, 18-летний молодой человек катался на американских горках «Полет в тоннеле», где ему внезапно стало плохо. По словам матери пострадавшего, во время катания мужчина проглотил язык, прибывшие в парк врачи диагностировали у него отек головного мозга. Известно, что раньше жалоб на здоровье у него не было, а причины произошедшего выясняются.

Ранее в Ставрополе люди оказались на высоте 35 метров из-за остановившегося аттракциона.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий