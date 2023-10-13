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Марина Овсянникова заявила, что ее не пытались отравить

Бывшая сотрудница «Первого канала» Овсянникова заявила, что попала в больницу

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Christophe Ena/AP

Бывшая сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова в своем Telegram-канале заявила, что ее не пытались отравить.

По ее словам, ей стало плохо на улице, а ухудшение состояния произошло настолько внезапно, что французская полиция решила провести расследование.

«В крови не обнаружено токсичных веществ. Речь не идет об отравлении», — написала она, отметив, что чувствует себя гораздо лучше.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа расследует дело о возможном отравлении экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой.

По данным СМИ, журналистка почувствовала недомогание, когда выходила из своего дома в центре французской столицы днем 12 октября. ТАСС со ссылкой на AFP сообщает, что женщина обнаружила на ручке своей входной двери неустановленный порошок.

В доме журналистки были взяты пробы, при этом на данный момент «нет никаких доказательств», свидетельствующих об отравлении.

Ранее Овсянникова сообщила, что ее отравили в Париже

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