Россиянина зажало в кабине после столкновения двух фур на дороге

В Челябинской области произошла авария с участием двух большегрузов. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на трассе М-5, недалеко от Миасса. На участке дороги, где шел ремонт, грузовик врезался в фуру.

В результате ДТП пассажир одного из транспортных средств застрял в кабине. Ему нужна была помощь медиков, но прежде, чем направить его в больницу, сотрудникам МЧС пришлось использовать инструменты.

«Спасатели миасского отряда и пожарной охраны при помощи расширителей и домкратов деблокировали мужчину, зажатого между креслом и приборной доской», — сообщается в публикации.

Только после этого 37-летнего пассажира передали врачам.

На данный момент движение на этом участке полностью восстановлено.

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