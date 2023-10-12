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На востоке Москвы жители 83 старых домов получили ключи от квартир по программе реновации

Восток столицы стал одним из лидеров по числу новоселов по реновации

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Моs.ru

Все жильцы 83 старых домов в Восточном административном округе столицы оформили документы на новые квартиры по программе реновации. Они уже переехали в новостройки или готовятся к новоселью. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, его цитирует официальный сайт мэра столицы.

«На востоке Москвы с начала реализации программы реновации к переселению приступили жители 125 старых домов. Все жильцы 83 из них уже получили квартиры в новостройках — это более 12,3 тыс. человек. Всего в округе ключи от современных квартир получили более 14,9 тыс. горожан», — рассказал Максим Гаман.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на востоке Москвы в программу реновации включено 1062 дома, поэтому новые квартиры с современной отделкой получат более 209 тыс. жителей.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что с начала 2023 года на востоке Москвы порядка 3,5 тыс. человек из 23 домов уже начали переезд в новостройки, построенные в рамках программы реновации.

На сайте градоначальника отмечается, что Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние 5 лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию в столице вырос в 2 раза — с 3 млн до 5 — 7 млн квадратных метров в год. По итогам прошлого года было возведено около 6,9 млн квадратных метров жилья.

За третий квартал текущего года уже порядка 10 тыс. горожан получили современное жилье по программе реновации. На данный момент в лидерах по количеству заключенных договоров за этот период находится Юго-Восточный административный округ.

Восточный административный округ вошел в пятерку лидеров по количеству жителей, получивших новые квартиры в рамках программы реновации.

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