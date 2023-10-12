Выступление Путина на «Валдае» посмотрели свыше 3 млн человек

Выступление российского президента Владимира Путина на площадке дискуссионного клуба «Валдай» посмотрели свыше 3,3 миллиона россиян, проживающих в крупных городах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании Mediascope.

Отмечается, что выступление Путина на международной пленарной сессии «Валдая» транслировали «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24» и «СоловьевLIVE». При этом рейтинг составил 4,7%, а доля превысила 25%.

Также сообщается, что выступление Путина на «Валдае» в 2022 году посмотрели свыше шести миллионов россиян. Тогда рейтинг составил 8,5%, а доля была на уровне выше 35%.

Ранее Путин заявил, что в своем выступлении на форуме «Валдай» не пытался никого учить, но излагал позицию России. По его словам, он «постарался донести до слушателей, до наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации».

Во время выступления он заявил, что российскую цивилизацию невозможно свести к общему знаменателю, ее нельзя разделить. В самом конце выступления Путин указал на неизбежность укрепления многополярной модели мира.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».