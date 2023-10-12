Уроженец Волгограда погиб в результате боев в Израиле

В Израиле в результате боев погиб уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, служивший в израильской армии обороны (ЦАХАЛ). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила Волгоградская еврейская община.

По информации общины, несколько дней мужчина числился пропавшим без вести.

«Защищая Израиль... погиб боец взвода 51 Голани, бывший волгоградец, бывший учащийся школы «ОР АВНЕР», активист проекта ENERJEW-Волгоград Дмитрий (Шломо) Решетников», — сказано в сообщении.

Накануне посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в стране зафиксировано порядка 160 обращений от российских туристов, которые желают покинуть еврейское государство.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.