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В России вступил в силу закон о многолетних тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов

Вступила в силу статья УК РФ о лишении свободы за сбор краснокнижных грибов

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12 октября вступила в силу новая статья Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений. Эти изменения в уголовном законодательстве были подписаны президентом Владимиром Путиным в апреле 2023 года.

Статья 260.1 Уголовного кодекса устанавливает, что умышленное уничтожение, повреждение, незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов может привести к лишению свободы на срок до девяти лет.

Адвокат Татевик Чугурян, в беседе с «Лентой.ру», пояснила, что пока еще рано говорить о том, кому может грозить заключение, но вероятно, обычные грибники не будут затронуты. Она отметила, что ответственность за подобные действия также предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. Конкретная квалификация преступления будет зависеть от степени экологического вреда, а также от степени вины и общественной опасности.

«Например, действия пенсионера-грибника, случайно повредившего гриб, (...) не являются преступлением, и в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении производство может быть прекращено из-за незначительности правонарушения», — пояснила адвокат.

Подробности привлечения к уголовной ответственности по статье 260.1 будут уточняться в постановлениях пленума и обзорах Верховного суда, добавила Чугурян.

Ранее россиянам рассказали, как избежать уголовной ответственности за сбор редких грибов.

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