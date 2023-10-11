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Чубайс вернулся в Израиль

ТАСС: Чубайс вернулся в Израиль после рабочей поездки в Дубай

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Евгений Биятов/РИА Новости

Анатолий Чубайс рассказал, что вернулся в Израиль после рабочей поездки в Дубай, передает ТАСС.

По его словам, поездка была «давно запланированной, рабочей и короткой».

Несколько дней назад СМИ писали, что Чубайса вместе с супругой Авдотьей Смирновой заметили в аэропорту Тель-Авива, когда он стоял в очереди к стойке регистрации.

Telegram-канал Shot сообщал, что дозвонился до Чубайса, но на вопрос, куда он летит из Израиля, он не ответил.

С 2022 года Чубайс находится в Израиле. В прессе высказали предположения, что он решил уехать из Израиля из-за обострения ситуации в стране после нападения ХАМАС.

До этого президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что в структуре нанотехнологий, которую Чубайс возглавлял несколько лет, образовалась большая финансовая дыра. Путин отметил, что Чубайс удрал, а в «Роснано» до сих пор продолжаются сложные процессы.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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