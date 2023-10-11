Ребенок попал в реанимацию, облившись кипящим супом в детском саду

В детском саду Уральска ребенок получил сильнейшие ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с кипящим бульоном, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале Orda.kz.

Инцидент произошел в детском саду «Балбобек» в Уральске, по словам матери пострадавшей девочки, о произошедшем руководство детского сада и воспитатель сообщили ей, когда дочь уже госпитализировали.

«У дочери были ожоги лица, рук, ног и паха. Огромные волдыри! Ее увезли в детскую областную больницу. Я хочу, чтобы наказали все руководство детского сада, а также поваров за то, что дали детям кипящий суп. Сейчас дочь в реанимации, состояние тяжелое», — рассказала женщина.

Мать считает, что воспитатели проявили халатность, до сих пор не установлено, как ребенок мог стянуть на себя кастрюлю с кипящим бульоном и почему оказался в помещении кухни один.

По факту травмирования малолетней доследственную проверку проводит местный департамент полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее воспитатель детсада уронила чайник с кипятком на трехлетнего мальчика.