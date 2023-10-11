Президент Палестины запланировал созвониться с Владимиром Путиным

Президент Палестины Махмуд Аббас планирует созвониться по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил ТАСС палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

Он пояснил, что пока не знает, состоялся ли уже телефонный разговор, но в планах он есть.

9 октября посол Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что в скором времени Махмуд Аббас должен посетить Москву. Как сказал дипломат, представители двух стран ежедневно поддерживают контакты и активно готовятся к переговорам.

Тем временем пресс-секретарь представительства Российской Федерации при Палестине Алия Зарипова заявила, что в списках на эвакуацию из сектора Газа находятся 400 человек, 300 из которых являются гражданами России.

11 октября посол России в еврейском государстве Анатолий Викторов заявил, что находящимся в Израиле россиянам рекомендуется не дожидаться дальнейшего обострения обстановки в стране и уезжать оттуда первыми же рейсами.

Ранее Израильская военная авиация атаковала объекты боевиков в Ливане.