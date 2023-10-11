Назван предполагаемый турпоток нового курорта в Дагестане

Возможный туристический поток на новый морской курорт Дагестана может достигать 170 миллионов человек, заявил заместитель генерального директора корпорации «Кавказ.РФ» Николай Гончаров. Об этом сообщает РИА Новости.

«В паре часов лета до Махачкалы находятся не только города-миллионники юга России, но и Турция, Азербайджан, Иран, Ирак, Туркменистан. Это более 170 млн человек потенциальных туристов», — рассказал Гончаров.

Своим прогнозом замгендиректора поделился в кулуарах «FTT-2023: Форум туристических территорий».

Как уточнил Гончаров, сейчас ведется работа с 10 потенциальными инвесторами, которые готовы обрести статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Дагестана в нынешнем году.

«Уже разработана и согласована документация по планировке территории курорта. Это будет благоустроенное побережье протяженностью шесть километров с современными гостиницами, парками, развлечениями для всей семьи», — обратил внимание он.

В конце лета стало известно, что срок введения электронных путевок операторами по въездному туризму перенесут.

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