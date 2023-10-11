На Урале ребенок отравился ядовитым газом в бассейне

В Челябинской области ребенок отравился при посещении бассейна. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в бассейне «Олимпия» в городе Чебаркуль. По информации СМИ, 10 октября в подвальном помещении бассейна при смешивании реагентов произошел выброс хлора. В результате помещение наполнилось ядовитым газом, и всех людей пришлось из бассейна эвакуировать.

От паров пострадал ребенок, ему потребовалась медицинская помощь.

«Виновные будут выявлены и понесут административное наказание. При этом проверка будет закончена в ближайшие дни», — сообщила мэр города Светлана Виноградова.

Ранее прокуратура начала проверку после отравления детей хлором в Сергиевом Посаде.