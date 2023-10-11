В России сокращаются продажи витамина D

По данным DSM Group стало известно, что продажи витамина D в России за первые восемь месяцев 2023 года сократились на 7% относительно аналогичного периода прошлого года после продолжительного роста, это произошло в том числе на фоне окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что спрос на витамин D значительно увеличился с 2019 по 2022 год.

По словам генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, снижение спроса связано с окончанием пандемии COVID-19, которая подстегивала спрос на препараты, считающиеся эффективными при инфекционных заболеваниях.

Директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева подчеркивает, что «ковидные тренды» становятся менее выраженными, однако традиционно спрос на витамин D растет с наступлением осенне-зимнего сезона.

До этого стало известно, что больше половины россиян считают, что в нашей стране нет новой волны эпидемии коронавируса. Это показало исследование, проведенное СК «Росгосстрах» и банком «Открытие».

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.