Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России сокращаются продажи витамина D

DSM: в России падают продажи витамина D на фоне окончания пандемии COVID-19

close
100%
Depositphotos

По данным DSM Group стало известно, что продажи витамина D в России за первые восемь месяцев 2023 года сократились на 7% относительно аналогичного периода прошлого года после продолжительного роста, это произошло в том числе на фоне окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что спрос на витамин D значительно увеличился с 2019 по 2022 год.

По словам генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, снижение спроса связано с окончанием пандемии COVID-19, которая подстегивала спрос на препараты, считающиеся эффективными при инфекционных заболеваниях.

Директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева подчеркивает, что «ковидные тренды» становятся менее выраженными, однако традиционно спрос на витамин D растет с наступлением осенне-зимнего сезона.

До этого стало известно, что больше половины россиян считают, что в нашей стране нет новой волны эпидемии коронавируса. Это показало исследование, проведенное СК «Росгосстрах» и банком «Открытие».

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий