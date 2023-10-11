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В результате нападения ХАМАС погибли советский ученый Гредескул и его супруга

Среди погибших в Израиле были советский физик Сергей Гредескул и его жена

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Ronen Zvulun/Reuters

В израильском городе Офаким погибли известный советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена. Трагическая смерть наступила в результате атаки боевиков ХАМАС. Информацию об этом распространил академик РАН Алексей Хохлов через свой Telegram-канал. Супруги Гредескул погибли 7 октября, находясь дома в момент обстрела.

Сергей Гредескул работал в Физико-техническом институте Украинской ССР с 1967 по 1972 год, а затем с 1972 по 1991 год в харьковском Физико-техническом институте низких температур имени Б.И. Веркина. Он совместно с другими советскими учеными, такими как Илья Лифшиц и Лев Пастур, написал монографию «Введение в теорию неупорядоченных систем» и опубликовал около ста научных статей. Гредескул был лауреатом Государственной премии Украинской Советской Социалистической республики.

С 1991 года он работал профессором в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, несколько лет назад вышел на пенсию.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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