Две турецкие авиакомпании приостановили полеты в Израиль

Вице-президент авиакомпании Turkish Airlines по связям с общественностью Яхья Устюн сообщил, что перевозчик приостановил выполнение рейсов в Израиль. О таком же решении заявила другая турецкая авиакомпания — Pegasus.

«Из-за ситуации в Израиле мы приостанавливаем полеты Turkish Airlines в Израиль до следующего извещения», — сказано в сообщении вице-президента Turkish Airlines на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Устюн отметил, что клиенты компании, купившие билеты, могут улететь в Израиль другими турецкими авиакомпаниями, которые продолжают летать в страну.

В заявлении Pegasus в соцсети X отмечается, что полеты компании в израильские аэропорты приостановлены на неопределенный срок «из-за текущей ситуации».

До этого МИД РФ сообщил, что две российские авиакомпании — Red Wings и «Азимут» — продолжают рейсы из Тель-Авива.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.