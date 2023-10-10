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В Петербурге мужчина попал в больницу в результате ДТП с участием двух электросамокатов

Мужчина в Петербурге получил сотрясение в результате ДТП с участием самокатов

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Антон Денисов/РИА Новости

В Санкт-Петербурге 42-летний мужчина пострадал в результате ДТП с участием двух электросамокатов. Об этом сообщает «Мойка78».

По данным издания, авария произошла на Институтском проспекте. Информации о том, управлял ли пострадавший самокатом или были пешеходом, нет. Известно, что в результате ДТП он упал на асфальт, ударился головой и спиной.

Мужчину доставили в Мариинскую больницу. Медицинские специалисты диагностировали у него сотрясение, ушиб головы и позвоночника. В удовлетворительном состоянии пострадавшего поместили в отделение хирургии.

В середине сентября исследование компании «Росгосстрах» и ГК АВТОDOM показало, что каждый четвертый автомобилист попадал в аварийную ситуацию с водителями, которые передвигались на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Так, согласно исследованию, 13% респондентов попадали в ДТП с участием электросамокатов, 11% — велосипедов (в том числе электро), 3% — с другими СИМ. По словам опрошенных, в 91% случаев виноват был водитель средства индивидуальной мобильности.

Ранее стало известно, что большинство россиян поддержали введение штрафов за пьяную езду на самокатах.

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