Playboy разорвал отношения с порнозвездой Халифой, назвавшей ХАМАС «борцами за свободу»

Playboy разорвал отношения с порнозвездой Мией Халифой, которая поддержала Палестину. Об этом сообщает Fox News.

В письме, адресованном издателям, компания сообщила о решении прекратить сотрудничество с Халифой. Ее канал и весь контент удалили с платформы.

«Миа сделала несколько отвратительных комментариев, празднуя атаку ХАМАС», — заявили в Playboy.

Порнозвезда до этого назвала ХАМАС «борцами за свободу». В письме отметили, что в Playboy поощряется свобода выражения мнений и конструктивные политические дебаты, но не приветствуется разжигание ненависти.

«Мы ожидаем, что Миа поймет, что ее слова и действия имеют последствия», — написали представители компании.

Ранее в Кремле рассказали о контактах с ХАМАС по вопросу россиян, находящихся в заложниках.