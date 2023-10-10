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Playboy разорвал отношения с порнозвездой Халифой, назвавшей ХАМАС «борцами за свободу»

Playboy разорвал отношения с порнозвездой Мией Халифой, поддержавшей Палестину

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miakhalifa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Playboy разорвал отношения с порнозвездой Мией Халифой, которая поддержала Палестину. Об этом сообщает Fox News.

В письме, адресованном издателям, компания сообщила о решении прекратить сотрудничество с Халифой. Ее канал и весь контент удалили с платформы.

«Миа сделала несколько отвратительных комментариев, празднуя атаку ХАМАС», — заявили в Playboy.

Порнозвезда до этого назвала ХАМАС «борцами за свободу». В письме отметили, что в Playboy поощряется свобода выражения мнений и конструктивные политические дебаты, но не приветствуется разжигание ненависти.

«Мы ожидаем, что Миа поймет, что ее слова и действия имеют последствия», — написали представители компании.

Ранее в Кремле рассказали о контактах с ХАМАС по вопросу россиян, находящихся в заложниках.

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