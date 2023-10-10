Замкомандующего Тихоокеанским флотом оценил бойцов из Якутии

Герой России Дмитрий Егоров – пример военнослужащих из Якутии, которые показывают себя как мужественные и смелые бойцы, заявил на церемонии прощания с воином начальник штаба, первый заместитель командующего Тихоокеанским флотом Сергей Рекиш, сообщает «Сахамедиа».

«Воины – якутяне, которые служат в морской пехоте, проявили себя как мужественные, смелые бойцы. Пример тому – Герой России Дмитрий Егоров. Он и до этого проявлял чудеса мужества и героизма, проявлял армейскую смекалку, пользовался заслуженным авторитетом среди морских пехотинцев», — сказал Рекиш.

Вице-адмирал отметил, что Дмитрий Егоров единолично захватил опорный пункт противника.

«Благодаря таким как он, 155-я бригада морской пехоты является гвардейской и награждена Орденом Жукова. В этом немалый вклад воинов-якутян, которые выполняют свой долг в этой бригаде, а их много», — добавил Рекиш.

Также он отметил, что в зоне СВО ценится поддержка, оказываемая бойцам от правительства и жителей Якутии.

Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу отметил работу Якутии в формировании добровольческих отрядов, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

«Не могу не сказать о республике Якутия, где глава республики Айсен Николаев лично занимается формированием добровольческих отрядов. И отряд из Якутии, отряд добровольцев, я имею в виду, уже обрел свою боевую славу.

Руководитель отряда Александр Гаврильевич Колесов получил звание Героя за те боевые действия, в которых он принимал участие и которыми он руководил», — сказал Шойгу.

Как сообщил министр обороны РФ, в течение последнего месяца в России набрано 38 тыс. добровольцев для участия в спецоперации.