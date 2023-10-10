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Власти подтвердили кончину главы Подольска Дмитрия Жарикова

Администрация Подольска: глава округа Дмитрий Жариков умер на 48-м году жизни

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Телеграм-канал «Дмитрий Жариков»

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков умер в возрасте 47 лет. Эту информацию администрация муниципалитета подтвердила на своей официальной странице во «ВКонтакте».

«Администрация городского округа Подольск с прискорбием сообщает, что в возрасте 47 лет скоропостижно скончался глава муниципалитета Дмитрий Вячеславович Жариков», — уточнили в сообщении.

Жариков с 2009 по 2015 год в администрации города Подольска возглавлял правовое управление, управление делами, занимал должность заместителя главы. В его ведении были правовые и имущественно-земельные вопросы. Главой городского округа Подольск он был избран 9 марта 2022 года. В администрации напомнили, что за год он успел многое сделать для жителей. Жариков имел звание «Заслуженный юрист Московской области», был награжден знаком губернатора Московской области «За заслуги перед Московской областью» III степени и другими наградами.

«Искренние соболезнования семье Дмитрия Вячеславовича Жарикова. Память о нем останется в сердцах каждого, кто знал его», — сообщили в администрации.

Утром 10 октября о смерти Дмитрия Жарикова написал Telegram-канал Mash.

Ранее секретарь новокаховского отделения «Единой России» Владимир Малов умер в результате подрыва автомобиля в Новой Каховке.

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