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Шеф-повар поделился необычным рецептом приготовления исконно русской каши

Шеф-повар Ткаченко: полбу можно приготовить с сыром, орехами и грушей

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Полба является исконно русской кашей, которую можно приготовить с сыром и другими нестандартными ингредиентами. О том, как это сделать, в беседе с Tsargrad.tv поделился бренд-шеф группы ресторанов «Сыроварня» (Новая Рига, Жулебино, ВДНХ) Алексей Ткаченко.

Для приготовления каши понадобятся: отварная полба — 200 г, молоко — 100 мл, плавленый сыр — 40 г, сыр горгонзола — 50 г, сахар — 10 г, соль — 1 г, груша, томленная в шафране — 50 г, кедровый орех — 10 г.

Для того чтобы отварить полбу, нужно взять две части воды на одну часть крупы и варить 20-25 минут, после этого дать каше постоять 10-15 минут. Отварную полбу нужно смешать с молоком и сыром, прогреть, добавить сахар и соль. Грушу необходимо проварить с шафраном, сахаром, корицей, а после — охладить и тонко нарезать. Далее на кашу поместить ломтики груши, украсить орехами и сыром горгонзола, заключил шеф-повар.

Корпоративный бренд-шеф ресторана Vasilchuki Chaihona №1 Сергей Сущенко до этого поделился с «Газетой.Ru» своим рецептом грибного супа-пюре. По его словам, чтобы грибной суп получился ароматным и наваристым, стоит добавить к свежим грибам сушеные.

Ранее стали известны необычные рецепты блюд с тыквой.

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