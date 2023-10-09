Чубайс отреагировал на вопрос о вылете из Израиля

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, который ранее, предположительно, был замечен в аэропорту Тель-Авива, не стал отвечать журналисту на вопрос о вылете из страны. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как пишет Shot, бывший руководитель компании бросил трубку после вопроса журналиста одноименного Telegram-канала, куда он вылетает из Тель-Авива со своей женой Авдотьей Смирновой.

9 октября телеканал RT в своем Telegram-канале опубликовал фотографию, на которой запечатлен человек, похожий на Чубайса.

На снимке, который был сделан в аэропорту Тель-Авива, похожий на него человек якобы вместе со своей супругой стоит в очереди на регистрацию.

До этого президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума заявил, что в структуре нанотехнологий, которую Чубайс возглавлял несколько лет, образовалась большая финансовая дыра. По словам главы государства, Чубайс удрал, а в «Роснано» продолжаются сложные процессы.

Ранее Чубайс в статье журнала «Вопросы экономики» назвал себя независимым исследователем из Глазго.