В аэропорту Израиля был замечен похожий на Чубайса человек

Телеканал RT в своем Telegram-канале выложил фотографию, на которой запечатлен человек, похожий на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса.

На снимке, который был сделан в аэропорту Тель-Авива, похожий на него человек якобы вместе со своей женой Авдотьей Смирновой стоит в очереди на регистрацию.

До этого президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума заявил, что в структуре нанотехнологий, которую Чубайс возглавлял несколько лет, образовалась большая финансовая дыра. По словам главы государства, Чубайс удрал, а в «Роснано» продолжаются сложные процессы.

С 2022 года Чубайс находится в Израиле.

В июле 2023 года дело о краже имущества Чубайса было передано на новое рассмотрение в Хамовнический суд Москвы. Адвокаты обвиняемых не согласны с решением Московского городского суда. Уголовное дело было заведено в 2017 году. Тогда Чубайс заявил о краже имущества из ЖК в деревне Переделки в Одинцовском районе.

Ранее Чубайс в статье журнала «Вопросы экономики» назвал себя независимым исследователем из Глазго.