В Кремле заявили и высоком риске появления третьих сил в конфликте в Израиле

Риск вовлечения третьих сил в ситуацию в Израиле велик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о движении флота США в регионе.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас очень важно как можно скорее найти пути перехода к переговорам, чтобы снизить уровень эскалации и «выйти из режима силового решения».

В целом в Кремле обеспокоены событиями в Израиле, конфликт может разрастись, заявлял Песков. Он отметил, что российская сторона уверена в необходимости как можно скорее выводить ситуацию в Израиле и Палестине в мирное русло. В принципе продолжение витка насилия чревато и дальнейшей эскалацией, уверен Песков.

Представитель президента также отмечал, что сейчас у Владимира Путина нет в графике контактов с руководством Израиля и Палестины. Однако при необходимости созвоны могут оперативно организовать.

Ранее МИД России сообщил о проработке эвакуации российских граждан из Ближнего Востока.