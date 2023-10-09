Число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации, возросло до 2315

По информации, опубликованной изданием The Times of Israel со ссылкой на данные минздрава, число пострадавших жителей Израиля в ходе эскалации палестино-израильского конфликта достигло 2315 человек.

Воскресным вечером газета Haaretz также сообщала о 2243 пострадавших, ссылаясь на данные израильского минздрава. По последним данным, количество погибших жителей Израиля превысило 700 человек. Власти уверены, что число погибших будет еще расти.

Издание отмечает, что из числа пострадавших 23 человека находятся в критическом состоянии, 340 — в тяжелом состоянии, а 449 — в состоянии средней тяжести.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.