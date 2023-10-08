В ООН запросили финансовую помощь беженцам в Армении

Управление по делам беженцев Организации Объединенных Наций (ООН) запросило $97 млн на чрезвычайную помощь беженцам в Армении. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

В публикации отмечается, что помощь рассчитана на предстоящие полгода, она обкатывает несколько секторов, например, защиту населения, детей, помощь в сфере образования, обеспечения продовольствием и жильем, здравоохранения.

В управлении добавили, что в поддержке нуждаются 136 тысяч беженцев и 95 тысяч принимающих местных жителей.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркнул, что оказание срочной поддержки позволит реагировать на насущные потребности населения.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров с еврокомиссаром по антикризисному управлению Янезом Ленарчичем заявил, что Еревану необходима материальная помощь от международных сообществ для решения гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

По словам Пашиняна, материальная поддержка нужна для преодоления кризиса, вызванного перемещением свыше 100 тыс. человек из Нагорного Карабаха на территорию Армении.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.