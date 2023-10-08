Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ООН запросили финансовую помощь беженцам в Армении

В ООН запросили $97 млн на чрезвычайную помощь беженцам в Армении

close
100%
Shutterstock

Управление по делам беженцев Организации Объединенных Наций (ООН) запросило $97 млн на чрезвычайную помощь беженцам в Армении. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

В публикации отмечается, что помощь рассчитана на предстоящие полгода, она обкатывает несколько секторов, например, защиту населения, детей, помощь в сфере образования, обеспечения продовольствием и жильем, здравоохранения.

В управлении добавили, что в поддержке нуждаются 136 тысяч беженцев и 95 тысяч принимающих местных жителей.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркнул, что оказание срочной поддержки позволит реагировать на насущные потребности населения.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров с еврокомиссаром по антикризисному управлению Янезом Ленарчичем заявил, что Еревану необходима материальная помощь от международных сообществ для решения гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

По словам Пашиняна, материальная поддержка нужна для преодоления кризиса, вызванного перемещением свыше 100 тыс. человек из Нагорного Карабаха на территорию Армении.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий