Путин подарил школьнице из Пскова щенка, о котором она давно мечтала

Президент России Владимир Путин подарил щенка породы акита-ину школьнице из Пскова Виктории Афанасьевой. Об этом сообщается на сайте правительства Псковской области.

«Школьница из Пскова в этот день получила подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина. Лидер страны исполнил давнюю мечту девочки — иметь свою собаку», — сказано в сообщении.

Отмечается, что школьница мечтала о собаке именно этой породы после просмотра фильма про Хатико. Когда ей принесли домой щенка, девочка расплакалась от радости.

Уточняется, что к российскому лидеру Виктория Афанасьева обратилась втайне от семьи. Школьница сама нашла адрес, отправила послание и лишь потом рассказала обо всем родителям.

13 сентября Путин встретился на космодроме «Восточный» с ученицей лицея из Ростова-на-Дону Марией Андреевой, просившей главу государства оставить подпись на первом спутнике, созданным ею.

До этого стало известно, что президент России пообещал школьнику из Нижнего Новгорода Григорию Васильеву, с которым глава российского государства познакомился в ходе открытого урока «Разговор о важном» 1 сентября, помочь в издательстве стихов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».