В Израиле сообщили, что от атак ХАМАСа погибло уже более 200 человек

Число погибших в результате атак ХАМАС превысило 200. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным Минздрава Израиля, ранения получили 1104 гражданина страны. Соответствующие данные размещены в Telegram-канале ведомства.

До этого в Тель-Авиве была объявлена воздушная тревога после запуска 150 ракет ХАМАС.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.