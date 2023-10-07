В МИД Египта и России обсудили эскалацию в Израиле и Палестине

Глава МИД Египта Самех Шукри провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил ТАСС.

По словам египетского ведомства, стороны «подчеркнули необходимость немедленно прекратить эскалацию против сектора Газа и ожесточенную конфронтацию между палестинской и израильской сторонами».

Шукри в беседе с Лавровым добавил, что сейчас важно, чтобы Совет Безопасности ООН взял на себя ответственность за рассмотрение палестинского вопроса. Министр считает, что Совбез должен принять меры, которые защитят права палестинцев. В первую очередь это касается права палестинского народа создать независимое государство, заключил он.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что бои с Израилем стали началом освобождения палестинских земель.