Израиль решил прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа на фоне эскалации конфликта

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что страна приостановит поставки электроэнергии в сектор Газа. Об этом чиновник сообщил в своем аккаунте Х («икс», ранее Twitter. — «Газета.Ru»).

«Я подписал распоряжение, предписывающее компании — поставщику электроэнергии прекратить поставки электричества в сектор Газа. Того, что было, больше не будет», — сообщил Кац.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал немедленно прекратить боевые действия в Израиле и секторе Газа. Гриффитс объявил, что «чрезвычайно встревожен» такой быстрой эскалацией и обострением конфликта.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.