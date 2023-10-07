Политолог назвал Путина одним из самых прогрессивных политиков в мире

Самое главное для политика в статусе национального лидера — это поддержка и оценка работы, которую президент России Владимир Путин имеет со стороны граждан. Об этом заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По его словам, происходящее сейчас, показывает, что граждане России безусловно сплотились вокруг президента.

«Понятно, что это не просто ответ на внешние вызовы. То есть Путин как политический лидер действительно соответствует запросу общества», — добавил он.

Также эксперт отметил, что президента России можно назвать одним из самых прогрессивных политиков в мире.

«Давайте будем объективно смотреть по президентской повестке. В его повестке в безусловном приоритете социальная сфера, которая не была утрачена в условиях последних полутора лет», — сказал Потуремский.

При этом он подчеркнул, что в повестке президента есть все.

«Там есть передовые и современные технологические отрасли. И в этом смысле нужно понимать, что успехи страны в цифровизации, в новых технологиях, в том числе связанны с политикой, которую задавал президент. Это все, безусловно, связано с ним», — заключил эксперт.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в преддверии дня рождения президента России Владимира Путина в Херсонском региональном отделении «Единой России» открыли прием граждан, желающих поздравить главу государства.