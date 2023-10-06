Политолог объяснил поддержку россиянами Владимира Путина

Итоги исследования ВЦИОМ об отношении россиян к действующему главе государства Владимиру Путину точно отражают действительность, как она есть. Об этом заявил научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

По его словам, итоги исследования говорят о том, что президент России Владимир Путин был и остается наиболее уважаемым и обладающим максимальным доверием политиком в России.

«Это тоже вполне естественно, потому что мы - президентская страна, и у нас глава государства либо является человеком, которому вся страна доверяет, как в случае с Путиным, либо человеком, которому вся страна не доверяет, как, например, в случае с Горбачевым. У нас не бывает по-другому. Мы полностью встаем либо на позицию политика, либо против него», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Путин, который столько лет управляет государством и при котором сделано много полезного, оказывается тем, кого общество поддерживает.

«Это значимо для стабильности страны, для возможности ее развития, но совершенно не неожиданно», — добавил Журавлев.

Кроме того, он подчеркнул, что Путин оценивается респондентами исследования как наиболее эффективный политик и как человек, которому не может быть замены в сегодняшней ситуации и, следовательно, который обречен на победу на будущих выборах.

«Это исследование сделано под день рождения президента. При этом оно одно из первых, но не последних перед будущими президентскими выборами, которые будут не так уж не скоро - до марта всего несколько месяцев», — заключил Журавлев.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что большинство участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявили, что президент Владимир Путин может обеспечить стабильность в стране и ее развитие.