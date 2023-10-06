Путин рассказал о планах выпускать российский электромобиль в Узбекистане

Президент России Владимир Путин рассказал, что сейчас изучают возможность выпуска в Узбекистане российского электромобиля «Атом» от компании «Кама». Тему поднимали во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«При содействии России в Узбекистане построили ташкентский металлургический завод мощностью 500 тыс. тонн проката в год, предприятия по сборке российских автомобилей «Лада», «Камаз», индустриальные технопарки в Ташкентской и Джизакской областях», — пояснил Путин.

Российский лидер обратил внимание, что электромобиль полностью спроектировали и разработали в РФ.

А тем временем электромобиль «Атом» уже собрал 36 тыс. предзаказов в России. В «Каме» отметили, что производство электромобилей «Атом» начнется в 2025 году, на заводе «Москвич». По данным представителей компании, «Атом» сможет развить скорость до 100 км/ч за семь секунд, а запас хода на полной зарядке составит около 500 километров, в зависимости от модели.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что разработчик электрокара «Атом» рассчитывает получить госсубсидию из Фонда развития промышленности для продолжения работ.