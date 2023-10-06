Во Франции закрыто пять школ из-за распространения клопов

Министерство образования Франции закрыло пять школ для проведения мероприятий по борьбе с клопами, сообщает газета Le Parisien.

Речь идет о школах, расположенных в различных департаментах на юге, юго-востоке и востоке страны. Клопы были обнаружены еще в нескольких учебных заведениях, однако было принято решение не закрывать их полностью.

Ранее сообщалось, что в Лондоне количество случаев заражения клопами выросло на две трети.

Как заявили в службе дезинфекции, в период с 2021-го по 2023-й количество домохозяйств с клопами существенно возросло. Особенно высокие темпы распространения постельных клопов растут летом, когда люди начинают массово путешествовать.

После того, как власти сняли связанные с коронавирусом ограничения, проблема только усугубилась. Теперь насекомые часто появляются в транспорте или больницах.

По словам микробиолога Дэвида Кейна, в Лондоне масштаб проблемы можно сравнить с трудностями, которые от этих вредителей испытывают в Париже.

Ранее двое мужчин катались по Красноярску в надувном бассейне.