Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Киевский апелляционный суд вынес решение по жалобе Коломойского

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Коломойского

close
100%
Vladyslav Musiienko/Reuters

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает «Страна.ua».

Таким образом, Коломойский остался под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,8 млрд гривен.

2 сентября Шевченковский суд Киев арестовал Коломойского по обвинению в мошенничестве сроком на 60 дней. Следствие Украины предъявило бизнесмену обвинение в легализации имущества, полученного незаконным путем.

Осенью 2022 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводили у Игоря Коломойского обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта». До этого местные СМИ информировали, что бизнесмена лишили украинского гражданства, однако официального подтверждения этому не было.

2 октября стало известно, что Росфинмониторинг внес украинского олигарха Игоря Коломойского в российский список террористов и экстремистов.

Ранее бывший советник Кучмы назвал цель Зеленского в обвинениях против Коломойского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий