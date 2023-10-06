Киевский апелляционный суд вынес решение по жалобе Коломойского

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает «Страна.ua».

Таким образом, Коломойский остался под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,8 млрд гривен.

2 сентября Шевченковский суд Киев арестовал Коломойского по обвинению в мошенничестве сроком на 60 дней. Следствие Украины предъявило бизнесмену обвинение в легализации имущества, полученного незаконным путем.

Осенью 2022 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводили у Игоря Коломойского обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта». До этого местные СМИ информировали, что бизнесмена лишили украинского гражданства, однако официального подтверждения этому не было.

2 октября стало известно, что Росфинмониторинг внес украинского олигарха Игоря Коломойского в российский список террористов и экстремистов.

Ранее бывший советник Кучмы назвал цель Зеленского в обвинениях против Коломойского.