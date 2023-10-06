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Российских агрегаторов такси обвинили в рандомном повышении цен на 40%

Общественник Шапкин: такси рандомно повышают цены, доходит до 40%

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Shutterstock

В последнее время агрегаторы такси в России «рандомно» повышают цены на такси, заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Стоимость может скакать несколько раз в час, причем доходит до повышения на 40%, отметил он в беседе с НСН.

«В случае агрегаторов говорить об увеличении цен на 40% можно, так как цена зависит от ситуации на дорогах, цена может меняться за час несколько раз. Она может быть и необоснованно низкой, и необоснованно высокой. То есть, это не общая тенденция», – объяснил Шапкин.

Из-за такой нестабильности цен агрегаторы такси рискуют потерять клиентов, так как сегодня россияне начинают все больше экономить, считает эксперт. По его мнению, на рынке такси растет конкуренция за пассажиров.

Среди причин повышения стоимости на услуги такси он назвал неустойчивый курс рубля, подорожание бензина и растущее в цене обслуживание автомобилей.

Напомним, эксперты ранее предположили, что цены на такси в России выросли на фоне вступления в силу нового закона, регулирующего их деятельность.

Так, вводится множество новых требований к агрегаторам и водителям, а заниматься извозом разрешается самозанятым, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

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