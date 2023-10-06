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Петербурженка обвинила экс-командира ППС в изнасиловании во время стажировки в полиции

Baza: в Петербурге стажерка полиции обвинила экс-командира ППС в изнасилованиии

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Depositphotos

В Петербурге стажерка полиции обвинила экс-командира взвода патрульно-постовой службы (ППС) в изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, заявление в полицию от 24-летней стажерки поступило 4 октября. Девушка утверждает, что в июле ее изнасиловал в своем автомобиле командир взвода ППС отделения, где она проходила стажировку.

Во время общения с полицией мужчина не стал отрицать, что у него был половой контакт с девушкой. По его словам, все произошло по взаимному согласию и никаких угроз в адрес стажерки не высказывалось.

26 сентября мужчина уволился из МВД по соглашению сторон. Полиция проводит проверку по факту обращения россиянки.

Ранее сибиряк попытался изнасиловать проводницу поезда в Новосибирской области.

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