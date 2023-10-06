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В Эстонии возбудили дело против мужчин, которые включили гимн России во дворе

Полиция Таллина возбудила дело против двух мужчин за гимн РФ во дворе дома

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Depositphotos

Полиция Таллина возбудила административное дело на двух мужчин, которые включили во дворе дома гимн Российской Федерации. Об этом сообщил портал Delfi.

По данным издания, все случилось в столичном районе Мустамяэ. Мужчины вынесли во двор многоквартирного дома музыкальную колонку и на полную громкость включили гимн России.

«Дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за демонстрацию символики, связанной с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением», — сообщили журналистам в полиции.

СМИ отметило, что представители правоохранительных органов относятся к публичному прослушиванию гимна РФ в общественных местах как «к публичной демонстрации символа, связанного с совершением акта агрессии». Поэтому мужчин решили задержать и завести на них дело.

В конце сентября тоже в Эстонии мужчину оштрафовали на €500 за наклейки «Я – русский». В соцсетях появились фото черного BMW, который ездил по улицам Таллина с наклейками «Я — русский» и «Отряд по борьбе с нацизмом». Местные жители призвали полицию депортировать хозяина автомобиля.

Ранее премьер Эстонии Каллас назвала отказ от русскоязычного образования вопросом безопасности. Она считает, что все жители Эстонии должны быть «в одном инфопространстве».

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