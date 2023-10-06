В Эстонии возбудили дело против мужчин, которые включили гимн России во дворе

Полиция Таллина возбудила административное дело на двух мужчин, которые включили во дворе дома гимн Российской Федерации. Об этом сообщил портал Delfi.

По данным издания, все случилось в столичном районе Мустамяэ. Мужчины вынесли во двор многоквартирного дома музыкальную колонку и на полную громкость включили гимн России.

«Дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за демонстрацию символики, связанной с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением», — сообщили журналистам в полиции.

СМИ отметило, что представители правоохранительных органов относятся к публичному прослушиванию гимна РФ в общественных местах как «к публичной демонстрации символа, связанного с совершением акта агрессии». Поэтому мужчин решили задержать и завести на них дело.

В конце сентября тоже в Эстонии мужчину оштрафовали на €500 за наклейки «Я – русский». В соцсетях появились фото черного BMW, который ездил по улицам Таллина с наклейками «Я — русский» и «Отряд по борьбе с нацизмом». Местные жители призвали полицию депортировать хозяина автомобиля.

Ранее премьер Эстонии Каллас назвала отказ от русскоязычного образования вопросом безопасности. Она считает, что все жители Эстонии должны быть «в одном инфопространстве».