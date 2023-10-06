Иранская активистка Мохаммади оценила присуждение ей Нобелевской премии мира

Иранская активистка Наргиз Мохаммади сообщила, что благодаря получению Нобелевской премии мира станет более стойким и полным надежд борцом за демократические права и свободы. О своих эмоциях вице-президент центра «Защитники прав человека» рассказала в заявлении, опубликованном после появления новостей о присуждении ей награды. Ее комментарий приводит газета The New York Times.

В частности, Мохаммади пообещала остаться в Иране и продолжить борьбу за права женщин и гендерное равенство в стране. Она отметила, что не откажется от принятия соответствующих мер даже из-за риска провести всю оставшуюся жизнь в тюрьме.

«Несомненно, Нобелевская премия мира придаст мне стойкости, решительности, наполнит надеждами и энтузиазмом на этом пути, и это ускорит мой темп», — сказала правозащитница.

При этом ее супруг Таги Рахмани отметил, что решение Нобелевского комитета поддерживают сотни тысяч жителей Ирана. Согласно информации издания, в настоящее время мужчина вместе с детьми живет в Париже.

5 октября стало известно о присуждении Нобелевской премии мира иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади. В комитете пояснили, что такое решение было принято в связи с борьбой активистки за права женщин в Иране.

По имеющимся данным, сотрудники полиции 13 раз арестовывали Мохаммади за ее деятельность. В общей сложности правозащитница приговорена к 31 году лишения свободы и сейчас находится в тюрьме.

Ранее в Кремле прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира иранской активистке.