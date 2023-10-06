Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иранская активистка Мохаммади оценила присуждение ей Нобелевской премии мира

NYT: Нобелевская премия мира подарила надежду иранской парвозащитнице Мохаммади

close
100%
Reuters

Иранская активистка Наргиз Мохаммади сообщила, что благодаря получению Нобелевской премии мира станет более стойким и полным надежд борцом за демократические права и свободы. О своих эмоциях вице-президент центра «Защитники прав человека» рассказала в заявлении, опубликованном после появления новостей о присуждении ей награды. Ее комментарий приводит газета The New York Times.

В частности, Мохаммади пообещала остаться в Иране и продолжить борьбу за права женщин и гендерное равенство в стране. Она отметила, что не откажется от принятия соответствующих мер даже из-за риска провести всю оставшуюся жизнь в тюрьме.

«Несомненно, Нобелевская премия мира придаст мне стойкости, решительности, наполнит надеждами и энтузиазмом на этом пути, и это ускорит мой темп», — сказала правозащитница.

При этом ее супруг Таги Рахмани отметил, что решение Нобелевского комитета поддерживают сотни тысяч жителей Ирана. Согласно информации издания, в настоящее время мужчина вместе с детьми живет в Париже.

5 октября стало известно о присуждении Нобелевской премии мира иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади. В комитете пояснили, что такое решение было принято в связи с борьбой активистки за права женщин в Иране.

По имеющимся данным, сотрудники полиции 13 раз арестовывали Мохаммади за ее деятельность. В общей сложности правозащитница приговорена к 31 году лишения свободы и сейчас находится в тюрьме.

Ранее в Кремле прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира иранской активистке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий