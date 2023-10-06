На Украине увеличили расходы бюджета страны на $8,8 млрд

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент добился увеличения расходов бюджета страны на 8,8 миллиарда долларов. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«После 11 часов 15 минут рассмотрения правок парламент проголосовал в целом за увеличение расходов госбюджета 2023 года на 322,6 миллиарда гривен (8,8 миллиарда долларов – ред.)», — сообщил Железняк.

Он также отметил, что согласно изменениям в бюджете порядка 5,8 миллиарда долларов будут направлены на дополнительные расходы Министерству обороны Украины. Еще 2,2 миллиарда долларов направят на нужды МВД. Остальное получит СБУ.

Ранее сообщалось, что конфликт на Украине истощил бюджет Евросоюза. Долгосрочный бюджет ЕС, также известный как Многолетняя финансовая структура (MFF), представляет собой семилетний финансовый план, который определяет, сколько денег Брюссель может инвестировать в различные сферы, такие как поддержка фермеров, регионов, бизнеса, студентов или исследования, пояснили в ЕП.

Там отметили, что долгосрочный бюджет устанавливает ограничения на ежегодные расходы ЕС и текущие рамки охватывают период 2021–2027 годов, причем в 2023 году он подлежит промежуточному пересмотру, чтобы определить, необходимы ли изменения.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.