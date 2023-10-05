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Политолог назвал мощным выступление Путина на Валдайском форуме

Политолог Данилин: в несвободе цивилизация начинает чахнуть

Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме было очень мощным. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин. По его словам, оно касалось вопросов геополитики, геостратегии и философии.

Он обратил внимание на слова президента о цивилизационном подходе. По его словам, они выглядели не просто кем-то написанными, а глубоко продуманными, выстраданными и близкими для главы государства.

«Идея России, как государства-цивилизации, идея цивилизационного взаимодействия, была раскрыта в ходе его выступления на очень высоком философском уровне», — отметил Данилин.

При этом политолог рассказал, много было сказано о том, что цивилизация требует свободы. Он объяснил это тем, что в несвободе она начинает чахнуть.

«Именно этим обуславливается то, что мы сейчас проводим специальную военную операцию, которая направлена на то, чтобы мы могли сохранить свободу. И свободный выбор, суверенное развитие — это все отсюда следует. В мире же не одна цивилизация, несмотря на то что на Западе думают, что их цивилизация первая и главная», — добавил Данилин.

Политолог считает, что как раз в этом и беда. По его словам, глава государства на это тоже указывал.

«Некоторые товарищи там (на Западе. — прим. ред.), которые могут думать и которые пытаются думать, стараются навязать всем ценности своей цивилизации, а цивилизации много. Они везде пытаются навязать свое, и, конечно же, цивилизация не приемлет этого. Поэтому Запад пытается оказывать такое давление на альтернативный цивилизационный выбор, поэтому и на Россию такое давление оказывается», — заключил Данилин.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии юбилейного XX Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи он заявил, что благосостояние Запада было достигнуто за счет ограбления других стран, а западные страны зря перешли все возможные грани. Тема нынешнего форума — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».

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