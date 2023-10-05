В Петербурге 72-летнего пенсионера задержали за домогательства в отношении школьницы

В Петербурге мужчину подозревают в том, что он домогался шестиклассницы в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по городу.

По версии правоохранителей, инцидент произошел 27 сентября. Школьница ехала в автобусе от станции метро «Пионерская» до «Проспекта Сизова», В какой-то момент рядом с ней оказался 72-летний пенсионер и, когда они остались наедине, воспользовался беспомощностью 12-летнего ребенка и начал приставать.

По версии следствия, пенсионер мог и ранее проделывать подобное с детьми.

На данный момент мужчине уже предъявили обвинение по статье о действиях сексуального характера. Решается вопрос об аресте.

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