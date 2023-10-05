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Баку подтвердил данные о задержании экс-лидеров Нагорно-Карабахской республики

СГБ Азербайджана подтвердила данные о задержании экс-глав НКР Саакяна и Гукасяна

Служба государственной безопасности Азербайджана подтвердила информацию о задержании бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Вместе с ними под стражей оказался экс-председатель парламента Давид Ишханян, передает агентство APA.

По имеющейся информации, им были предъявлены обвинения в финансировании терроризма и организации соответствующих учений. В то же время следствие подозревает бывших лидеров региона в нелегальном приобретении и хранении оружия с боеприпасами, а также создании непредусмотренных местным законодательством вооруженных формирований.

«В результате мероприятий, осуществленных Службой госбезопасности, 3 октября 2023 года были задержаны Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Давид Ишханян <...> Они привлечены к уголовной ответственности», — говорится в сообщении СГБ.

Аркадий Гукасян возглавлял республику в период с 1997 по 2007 гг. Позже соответствующую должность занял Бако Саакян, остававшийся на своем посту до 2020 года.

Об их задержании стало известно 3 октября. Тогда же азербайджанское новостное агентство APA сообщило о взятии под стражу спикера парламента НКР Давида Ишханяна.

Ранее президент непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

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