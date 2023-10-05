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Юрист раскрыл, считается ли осквернением памятника шпагат Волочковой

Адвокат Карабанов: признаков осквернения памятника в шпагате Волочковой нет

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В поступке балерины Анастасии Волочковой, которая забросила ногу на макет военного самолета времен Великой Отечественной войны, нет ничего противозаконного. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

«Я видел эту фотографию и сделал вывод, что никаких признаков осквернения там нет. Да, есть некая поза, но она не содержит признаков преступления», — объяснил юрист.

Напомним, на Волочкову написали заявление в полицию за снимок с макетом советского военного истребителя Ла-5. На фото балерина закинула ногу на памятник подвигу летчиков. Позже она прокомментировала свой поступок, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК России возбудил уголовное дело из-за осквернения памятника советских воинов-освободителей в Софии.

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