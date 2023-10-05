В России отмечается День учителя

В России 5 октября отмечается День учителя, в этот день будут объявлены имена победителя и четырех призеров главного конкурса в сфере образования «Учитель года России — 2023», передает ТАСС.

Этот праздник отмечается в России с 1994 года.

Как отмечает агентство, конкурс «Учитель года» проводится среди преподавателей общеобразовательных школ и лицеев, каждый год его участниками становятся более 100 тыс. учителей. В Государственном Кремлевском дворце вечером в четверг состоятся праздничный концерт и торжественное награждение победителей этого и других профессиональных педагогических конкурсов. Учитель года получит «Большого хрустального пеликана». Награды также вручат победителям конкурсов «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года», «Сердце отдаю детям», «Первый учитель».

Педагогов с профессиональным праздником уже поздравили президент России Владимир Путин и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Министр отдельно поздравил сотрудников образовательных учреждений оборонного ведомства.

Ранее опрос показал, что в среднем россияне тратят на поздравления ко Дню учителя не менее 1 тыс. рублей. Как правило, подарок ограничивается конфетами или букетом цветов.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.