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Колхоз требует у «Уральских авиалиний» 1,2 млн руб., если севший в поле самолет не уберут

Shot: колхоз требует у «Уральских авиалиний» компенсацию после посадки в поле

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Алексей Мальгавко/Reuters

Колхоз в Новосибирской области, на поле которого совершил экстренную посадку самолет «Уральских авиалиний», собирается требовать с авиакомпании 1,2 млн рублей ущерба за простой сельскохозяйственных работ, если борт в ближайшее время не отбуксируют. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Директор колхоза имени Ленина Александр Комаровский заявил, что представители «Уральских авиалиний» попросили не пахать поле, чтобы завершить все необходимые работы и убрать самолет. Он отметил, что территория в 60 га огорожена, но на место никто не приезжает.

На данный момент ущерб составляет 200 тысяч рублей, так как самолетом заняты 10 га земли. Если борт не убрать до первых заморозков, то 60 га не смогут вспахать, и весной там не смогут ничего посеять. Тогда сумма ущерба вырастет до 1,2 млн рублей.

Утром 12 сентября самолет Airbus A320, который подавал сигнал тревоги, произвел посадку вне аэродрома в Новосибирской области, — воздушное судно село в поле вблизи населенного пункта Каменка. Все пассажиры были эвакуированы. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов заявлял, что причиной экстренной посадки рейса СочиОмск в поле под Новосибирском стал отказ одной из гидросистем. Mash писал, что Airbus A320 12 сентября экстренно приземлился в поле из-за ошибки пилотов.

Ранее в Росавиации решили искоренить практику посадок самолетов в поле.

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