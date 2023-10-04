Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы основные симптомы дефицита железа в организме

Нутрициолог Костомаха: шум в ушах может указывать на дефицит железа в организме

close
100%
Freepik

Нехватка железа негативно влияет на работу печени, иммунную защиту организма, состояние кожи и не только. По каким симптомам можно определить наличие данного недуга, Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха.

По ее словам, прежде всего на нехватку железа указывают шум в ушах и «мушки» в глазах, а также слабость и повышенная утомляемость человека. Кроме того, признаками могут быть наличие одышки и повышенный пульс. Еще одним явным симптомом Костомаха назвала сухость кожи и изъязвление в уголках губ.

Чтобы убедиться в этом, эксперт советует сдать расширенный анализ крови и биохимию крови.

«Полученные результаты необходимо показать интегративному нутрициологу или толковому терапевту. Самолечение и бесконтрольное употребление препаратов с железом приведет к тяжелым запорам и только, но на уровень железа в крови не повлияет», — заключила специалист.

Врач-терапевт Алексей Хухрев до этого говорил, что дискомфорт или так называемый синдром беспокойных ног может возникать ночью из-за дефицита железа.

Ранее врач перечислила причины возникновения анемии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий