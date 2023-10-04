Названы основные симптомы дефицита железа в организме

Нехватка железа негативно влияет на работу печени, иммунную защиту организма, состояние кожи и не только. По каким симптомам можно определить наличие данного недуга, Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха.

По ее словам, прежде всего на нехватку железа указывают шум в ушах и «мушки» в глазах, а также слабость и повышенная утомляемость человека. Кроме того, признаками могут быть наличие одышки и повышенный пульс. Еще одним явным симптомом Костомаха назвала сухость кожи и изъязвление в уголках губ.

Чтобы убедиться в этом, эксперт советует сдать расширенный анализ крови и биохимию крови.

«Полученные результаты необходимо показать интегративному нутрициологу или толковому терапевту. Самолечение и бесконтрольное употребление препаратов с железом приведет к тяжелым запорам и только, но на уровень железа в крови не повлияет», — заключила специалист.

Врач-терапевт Алексей Хухрев до этого говорил, что дискомфорт или так называемый синдром беспокойных ног может возникать ночью из-за дефицита железа.

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