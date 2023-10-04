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Очевидец штурма Белого дома в 1993-м раскрыл странность стрелявших снайперов

Очевидец штурма Белого дома: снайперы по неизвестной причине стреляли трассерами

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Michel Euler/AP

Александр Соколов, очевидец штурма Белого дома в октябре 1993 года, рассказал «Ленте.ру», что снайперы, которые стреляли с чердака находящегося напротив парламента здания, по неизвестной причине использовали трассирующие патроны. Этот мужчина, который в те дни был членом санитарной дружины, наблюдал и подробно исследовал события сентября-октября того года.

«Я видел: реально стреляли трассерами с чердака в двух местах, то есть это была больше психологическая штука», — сказал он.

По словам Соколова, загадка заключается в том, почему осуществлялась стрельба такими боеприпасами.

Вместе с тем он предположил, что стрелок вряд ли был профессионалом — возможно, он являлся просто автоматчиком, дорвавшимся до оружия.

«Я видел, как снайперы работают в Тбилиси, это совсем-совсем другое, снайпер обычно развлекается, может стрелять перед каким-то гражданским, чтобы его напугать, собаку гонять», — добавил очевидец.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обращения президента РФ Владимира Путина по случаю 30-летней годовщины штурма Белого дома (Дом правительства Российской Федерации в Москве) не планируется.

В октябре 1993 года в Москве произошел штурм здания Верховного Совета Российской Федерации, здание обстреляли из танков. Внутриполитический конфликт стал следствием противостояния президента РФ Бориса Ельцина и противников социально-экономической политики президента и правительства. 3 октября в Москве произошел прорыв оцепления вокруг Дома Советов, захват группой вооруженных сторонников Верховного Совета здания московской мэрии и попытка вооруженного захвата телецентра «Останкино». 4 октября Съезд народных депутатов и Верховный Совет были разогнаны введенными в столицу войсками.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, как не перепутать события 1991 и 1993 годов в Москве.

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