В Британии хотят начать арендовать тюрьмы за границей

Министр юстиции Великобритании Алекс Чок, выступая на ежегодном съезде Консервативной партии, заявил, что власти страны намерены рассмотреть возможность аренды тюремного пространства за границей на фоне нехватки мест в британских тюрьмах, передает РИА Новости.

По его словам, власти расширяют и существующие тюрьмы.

«Мы также намерены рассмотреть норвежский пример и изучить возможность аренды (тюрем) за рубежом», — заявил Чок.

Он отметил, что Великобритания проводит «крупнейшую программу по расширению тюрем с Викторианской эпохи».

До этого глава ассоциации надзирателей тюрем Андреа Олбатт сообщила, что число свободных мест в британских тюрьмах приближается к критически низкой отметке и может закончиться в ближайшие недели.

До этого неправительственная организация Woman Rights's Network (WRN) опубликовала доклад, согласно которому за три года с января 2019 года в больницах Великобритании было совершено 6,5 тыс. изнасилований.

Также в Британии 18 сотрудниц уэльской тюрьмы были уволены за сексуальные отношения с заключенными.

Ранее сообщалось, что в Британии заключенных будут обучать кулинарному искусству японские повара.