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В Британии хотят начать арендовать тюрьмы за границей

Власти Британии изучат аренду тюрем за границей из-за нехватки мест

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Depositphotos

Министр юстиции Великобритании Алекс Чок, выступая на ежегодном съезде Консервативной партии, заявил, что власти страны намерены рассмотреть возможность аренды тюремного пространства за границей на фоне нехватки мест в британских тюрьмах, передает РИА Новости.

По его словам, власти расширяют и существующие тюрьмы.

«Мы также намерены рассмотреть норвежский пример и изучить возможность аренды (тюрем) за рубежом», — заявил Чок.

Он отметил, что Великобритания проводит «крупнейшую программу по расширению тюрем с Викторианской эпохи».

До этого глава ассоциации надзирателей тюрем Андреа Олбатт сообщила, что число свободных мест в британских тюрьмах приближается к критически низкой отметке и может закончиться в ближайшие недели.

До этого неправительственная организация Woman Rights's Network (WRN) опубликовала доклад, согласно которому за три года с января 2019 года в больницах Великобритании было совершено 6,5 тыс. изнасилований.

Также в Британии 18 сотрудниц уэльской тюрьмы были уволены за сексуальные отношения с заключенными.

Ранее сообщалось, что в Британии заключенных будут обучать кулинарному искусству японские повара.

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