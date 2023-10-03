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Мужчины, осужденные за насилие над девочкой, оказались также виновны в изнасиловании мальчика

В Костроме осудили трех мужчин, причастных к надругательствам над ребенком

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РИА «Новости»

Заключенных, осужденных на пожизненный срок за изнасилование девочки, наказали за групповое насилие над мальчиком. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Костромской области.

46-летний и 25-летний мужчины, в июле 2022 года пожизненно осужденные за особо тяжкие преступления в отношении малолетней, ответили за другие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

К некоторым рассмотренным в суде преступным эпизодам, как установили следователи, был причастен и 27-летний житель Костромы. Он вместе с младшим из осужденных насиловал ребенка, над которым уже надругался старший. Также он неоднократно применял к нему сексуальное насилие в одиночку. От действий молодого человека пострадали как минимум двое мальчиков.

46-летний рецидивист совершал преступления, действуя совместно с одним из подсудимых в 2021-2022 годах. По данным ведомства, от иных действий сексуального характера пострадал мальчик, который был с ним знаком.

Всех троих подсудимых признали виновными. Судимые фигуранты получили новые пожизненные сроки и направление на принудительное лечение, а их подельнику было назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Ранее москвичка обвинила сожителя в изнасиловании двухлетнего сына.

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