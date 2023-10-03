Российский судья попался на покупке наркотиков

В Краснодарском крае полиция задержала 37-летнего судью из Ставрополья после того, как тот забрал закладку с наркотиками. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным СМИ, судью Халима Теркулова задержали в Ейске 19 сентября. Мужчина приехал за закладкой с наркотиками, которая была спрятана на территории гаражного кооператива. Полиция следила за этим местом, так как ранее туда приходили другие наркоманы, поэтому взяла судью с поличным.

Судья во время задержания попытался договориться с оперативниками, предложив им деньги, а когда понял, что ничего не выйдет, попытался сбежать, выбросив сверток с наркотиками на территорию заброшенной водокачки. Однако план подозреваемого успехом не увенчался: его догнали, а сверток с запрещенным веществом нашли.

В конце сентября судья ушел в отставку. Полиция выясняет, рассматривал ли мужчина дела в состоянии наркотического опьянения.

Ранее в Магнитогорске задержали бывшего прокурора по подозрению в наркоторговле.